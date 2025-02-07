متلازمة العش الفارغ.. كيف يتغلب الآباء على الشعور بالحزن بعد انصراف الأبناء

كتبت فاطمة ياسر

يواجه بعض الآباء مشاعر الحزن والقلق وفقدان الهدف عندما يغادر أطفالهم المنزل، ويطلق على هذا الأمر متلازمة العش الفارغ التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth.

ما هي متلازمة العش الفارغ؟

مع تقدم الأطفال في العمر وبدأهم في شق طريقهم، يواجه الآباء غالبًا انتقالًا عاطفيًا كبيرًا يُعرف باسم متلازمة العش الفارغ (ENS)، و تحدث هذه الظاهرة عندما يترك الأطفال المنزل لأسباب مختلفة مثل الالتحاق بالجامعة أو بدء العمل أو الزواج تاركين الآباء يتكيفون مع منزل أكثر هدوءًا، و في حين أن هذه المرحلة يمكن أن تكون وقتًا للفخر والفرح، حيث يشهد الآباء استقلال أبناءهم ، إلا أنها يمكن أن تثير أيضًا مشاعر الحزن والخسارة والارتباك.

وأشار التقرير إلى أن هذه الحالة التي تجعل الأمهات يشعرن بالضياع بعض الشيء، حيث تكرس العديد من النساء حياتهن بالكامل لأطفالهن، معتقدات أن رعايتهم هي هدفهن الوحيد في الحياة، ولكن عندما يترك الأطفال أطفالهم، فإن هذا يخلق فراغًا عميقًا، ويجلب الوحدة وفقدان الهوية، وحتى المشاكل الصحية.

وهذا يمكن أن يرهق الشباب أيضًا، مما يجعلهم يشعرون بالمسئولية عن حياة والديهم، والرفاهية العاطفية، كما أنه يثير نفاد الصبر والاستياء بين الأفراد.

أسباب متلازمة العش الفارغ

تنشأ هذه الظاهرة نتيجة لعوامل مختلفة تؤثر على الحالة العاطفية للوالدين عندما يغادر طفلهما المنزل.

-تحول الهوية

يستمد العديد من الآباء جزءًا كبيرًا من هويتهم من دورهم كمقدمي رعاية. وقد يؤدي رحيل الطفل إلى الشعور بالفراغ أو فقدان الهدف.

-ديناميكيات العلاقة

قد يجد الآباء في الزيجات غير المستقرة أو غير المرضية أن غياب الأطفال يؤدي إلى تفاقم مشاعر الوحدة والحزن.

-التكيف مع التغيير

قد يجد الأفراد الذين يعانون من التغيير صعوبة خاصة في التكيف مع العش الفارغ.

-ضغوطات الحياة

يمكن للأحداث الحياتية المتزامنة، مثل التقاعد أو المشكلات الصحية، أن تزيد من مشاعر الخسارة عندما ينتقل الطفل للعيش بمفرده.

أعراض متلازمة العش الفارغ

الآباء الذين يعانون من متلازمة العش الفارغ أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الخفيف، وهذا يسلط الضوء على التحديات العاطفية التي يواجهها الآباء خلال هذا الوقت من التغيير، و قد تختلف الأعراض على نطاق واسع بين الآباء ولكنها غالبًا ما تشمل الخصائص التالية.

-الضيق العاطفي

غالبًا ما يشعر الآباء بالحزن أو القلق أو الحزن أثناء تكيفهم مع وضعهم الجديد.

-فقدان الهدف

يعاني العديد من الآباء من الشعور بعدم الحاجة إليهم أو عدم التأكد من دورهم الآن بعد أن أصبح أطفالهم مستقلين.

-الاهتمام برفاهية الطفل

يمكن أن يؤدي القلق بشأن قدرة الطفل على التعامل مع الحياة بمفرده إلى زيادة قلق الوالدين.

-العزلة الاجتماعية

قد يشعر بعض الآباء بالعزلة عن الأصدقاء أو العائلة الذين لا يفهمون ما يمرون به.

ما هي استراتيجيات التأقلم للآباء والأمهات مع متلازمة عش الفارغ؟

- تقبل مشاعرك واعترف بها، فلا بأس من الحزن.

- اتخذ إجراءً حتى لا ينتهي بك الأمر في دوامة هبوطية.

- سجل أفكارك، أي قم بتدوينها في مذكرات من أجل توضيحها.

- ابحث عن هدف جديد يحقق لك الرضا.

- قم بالتطوع أو التوجيه أو ابدأ في عمل شيء مفيد لك.

- اتبع شغفك وهواياتك أو أهدافك الجديدة لإعادة اكتشاف نفسك.

- ابدأ بإعطاء الأولوية للعناية بنفسك.

- اجعل نفسك الشخص الأكثر أهمية في حياتك.

- مارس الرياضة وحاول التأمل الموجه.

- تواصل مجددًا مع زوجتك وأصدقائك، أعد بناء علاقاتك القديمة وعززها.

- ابق على تواصل مع أبنائك، لكن امنحهم مساحة.