لقاء الجمعة للأطفال وانطلاق قافلة للواعظات وافتتاح 4 مساجد بأوقاف الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أقيم اليوم لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الشهداء التابع لإدارة أوقاف الدقهيلة، والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة، كما انطلقت قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة المنصورة، وكان الحديث: بعنوان: “مرحلة الطفولة وترسيخ القيم الصحيحة “، كما انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف بمدينة طلخا، وذلك بمتابعة الدكتور محمد حسين، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية، وبإشراف الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.

وافتتحت مديرية أوقاف الدقهلية، اليوم الجمعة، 4مساجد بأماكن مختلفة، حيث تم افتتاح مسجد عزبة فاطمة هانم بقرية أبو جلال، التابع لإدارة أوقاف شربين، ومسجد الرحمن بقرية منشأة النصر، التابع لإدارة أوقاف شربين، ومسجد الرحمة اللوزي الجديدة بقرية كفر الترعة الجديد التابع لإدارة أوقاف شربين، ومسجد الأربعين ببندر المنصورة التابع لإدارة أوقاف غرب المنصورة، بحضور مديري الإدارات وبعض المفتشين، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء، وتعمير المساجد تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الازهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد حسين، مدير الدعوة بالمديرية.



افتتاح المساجد



جانب من افتتاح المساجد



جانب من الافتتاح



جانب من خطبة الجمعة