انطلاق قافلة واعظات السيدات بمساجد المنصورة ولقاء للأطفال بأوقاف الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

انطلقت، اليوم الجمعة، قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة المنصورة، وكان الحديث تحت عنوان: "في رحاب الإسراء والمعراج" متناولا تفاصيل المناسبة الدينية بالشرح والتفصيل وبيان الدروس المستفادة من المعجزة في رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أقيم لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الملعب الكبير، التابع لإدارة أوقاف جمصة، والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة، وتثقيفهم دينيا من مصادر معتمدة موثوقة وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف والإرهاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ خالد خضر، وكيل أول الوزارة، ورئيس القطاع الديني، وبحضور الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية لانطلاق قافلة الواعظات بمساجد مدينة المنصورة، ومتابعته للقاء الجمعة للأطفال بمسجد الملعب الكبير.



جانب من فعاليات انطلاق قافلة الواعظات



جانب من لقاء الجمعة للأطفال



قافلة الواعظات بالمنصورة مع وكيل الأوقاف بالدقهلية



لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الملعب الكبير



