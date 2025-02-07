كم سعر الدولار اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر

ينشر "اليوم السابع" آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وخاصة بنكى الأهلى ومصر.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.