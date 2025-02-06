تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 6-2-2025 أمام الجنيه المصري.. آخر تحديث

كتبت -مروة الغول

يشمل تغطية اليوم السابع لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس فى نهاية التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.26 جنيه للشراء و50.36 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.26 جنيه 50.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى نهاية تعاملات البنوك اليوم الخميس كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.

50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.



