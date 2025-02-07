جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول إدارة الوقت بمركز شباب المروة

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظّمت جامعة قناة السويس ندوة تثقيفية حول إدارة الوقت بمركز شباب المروة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على أهمية استثمار الوقت كعامل رئيسي في تحقيق النجاح، مشددًا على ضرورة وضع خطط زمنية واضحة تساعد الأفراد على تحقيق أهدافهم بكفاءة.

جاءت الندوة تحت الإشراف العام للدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وتناولت محاور متعددة حول استراتيجيات تنظيم الوقت، تحديد الأولويات، والاستفادة من التخطيط الزمني في تطوير المهارات الشخصية والمهنية.

أدار الندوة الدكتور عمرو مصطفى، المدرس بكلية التربية، الذي استعرض طرقًا عملية لتعزيز الإنتاجية وتقليل ضغوط العمل والدراسة.