فتيات سوهاج يتألقن في مهرجان الميني باسكت ويحققن إنجازًا جديدًا

سوهاج محمود مقبول

حقق مركز تدريب الفتيات لكرة السلة "Her World" بمحافظة سوهاج إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة النسائية في المحافظة، وذلك بفوزه في جميع مبارياته خلال مشاركته في مهرجان الميني باسكت الذي نظمه الاتحاد المصري لكرة السلة بمحافظة الأقصر .

جاء مشاركة سوهاج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وتوجيهات الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمد فريد شوقى مدير مديرية سوهاج وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وميرام السيد منسق عام المشروع بالوزارة وهاشم محمود مدير الإدارة العامة للرياضة.

أظهرت لاعبات المركز مستوى فنيًا وبدنيًا عالياً طوال البطولة، حيث تمكنّ من الفوز على جميع منافسيهن، مما يؤكد المستوى المتقدم الذي وصل إليه تدريب كرة السلة للفتيات في المحافظة. وقد مثّل هذا الإنجاز فخرًا كبيرًا لمحافظة سوهاج، وأكد على قدرة الفتيات على المنافسة على أعلى المستويات.

ومن جانبه وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للإدارة العامة للرياضة ولجميع العاملين على هذا الإنجاز، كما وجه التهنئة القلبية للفريق والمدربين على هذا الفوز المستحق. وأكد وكيل الوزارة على أهمية دعم الرياضة النسائية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطويرها.

وأشار محمد زكريا أن هذا الإنجاز يعتبر دافعًا قويًا لمواصلة العمل وتطوير مستوى كرة السلة النسائية في المحافظة، ويساهم في تشجيع المزيد من الفتيات على ممارسة الرياضة وتحقيق أحلامهن، ورافق البعثة المدرب كابتن احمد رشاد مى صبرى منسق المشروع.