القومى للطفولة يبلغ النيابة بالعثور على طفلة مقيدة بالحبال فى شوال بالسويس

كتب وليد عبد السلام

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام في واقعة العثور على طفلة مقيدة بالحبال داخل شوال بلاستيكي، بمنطقة حي الأربعين، بمحافظة السويس.

وصرحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغاً عاجلاً من إحدى السيدات يفيد بالعثور على طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، مقيدة بالحبال داخل شوال بلاستيكي وملقاة بمنطقة الكورنيش القديم ويظهر على جسدها آثار تعذيب.

ووجهت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة على الفور باتخاذ اللازم نحو رفع الخطر عن الطفلة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، وإحالة البلاغ إلى وحدة حماية الطفل بحي الأربعين بمحافظة السويس للتدخل العاجل، والتي بدورها باشرت الفحص الميداني للمنطقة التي عثر فيها على الطفلة، وحررت محضراً بالواقعة بقسم شرطة الأربعين.

كما وجهت "السنباطي" التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، لاستضافة الطفلة في دار رعاية لحين عرضها على جهات التحقيق حرصاً على سلامتها وتلقيها الرعاية اللازمة، مشيرة الى انه تم إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لحين العرض على النيابة العامة واتخاذ قرارها بما يراعي المصلحة الفضلى للطفلة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها.

وأعربت “السنباطي” عن تقديرها لسرعة استجابة وتعاون مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام في الوقائع التي تشكل انتهاكا لحقوق الطفل وإعلاء مصلحة الطفل الفضلى، كما وجهت الشكر للوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة السويس والوحدة الفرعية بحي الأربعين على تحركاتها العاجلة وجهودها بما يحقق سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتورطين في هذه الواقعة، وأنه سيقدم كافة سبل الدعم للطفلة الصحي والنفسي لحين امتثالها للشفاء.

وناشدت بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.