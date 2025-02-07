أستاذ أورام يقدم 5 طرق لسرعة الشفاء بعد جراحات ورم الثدى

كتبت مروة محمود الياس

تزامنا مع الأسبوع العالمى للسرطان، للتوعية بالمرض، فإن اتباع الإجراءات العلاجية المتميزة والمختلفة، والعيش بنمط حياة صحى مناسب لطبيعة المرض،أمرا مهما فى علاج السرطان بأنواعه، ويمكن اللجوء للجراحات فى كثير من الحالات، حيث يستهدف الطبيب حينها إيقاف نشاط الورم، وإزالته، أو أخذ عينة لتحليلها، هذا ما أكده الدكتور علاء الدين حسين أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام طب القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع".

جراحات الثدى

مريضة ورم الثدى قد تخضع للجراحة أيضا لإزالة الورم وأخذ عينة منه، تلك العينة التي يتم تحليلها تحليلا مكثفا، باثولوجى، وتقييم الحالة مع طبيب الأورام، وعلى إثرها يمكن استكمال العلاج بعد ذلك بأى نوع من أنواع العلاجات الهرمونية أو الكيماوية، أو الإشعاعية.

الآثار والمضاعفات لجراحات الثدى

آثار بسيطة لا يمكن أن تكون مخيفة، لأنها حالات غير شائعة، فهى مثلها مثل أية مضاعفات محتملة لعد الجراحات العادية، والتي من أشهرها:

نزيف

من الأعراض الجانبية المحتملة والتي يمكن أن يتم علاجها سريعا لدى الطبيب المتابع دوائيا.

التهابات الجرح

من الالتهابات الجلدية التي يتم علاجها دوائيا وموضعيا من قبل الطبيب وفقا للحالة

التهاب بالجسم

ويتم التعامل معه بمضادات التهابات دوائية يصفهتا الطبيب في حال حدوثها

تورم الإبطين

بعد تفريغ الغدد الليمفاوية تحت الابط تورم الإبطين بعد جراحات الأورام أمر وارد، ويتم تحديد مدى التورم ودرجته، ثم وصف الأدوية المخلصة من التورم.

نصائح للمريضة للاستشفاء السريع بعد جراحات الثدى :