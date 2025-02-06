استعدوا لاستقبال أبو الزعابيب.. شهر أمشير يبدأ فى هذا الموعد

كتب محمود راغب

يتبقى يومان فقط على انتهاء شهر طوبة أبرد شهور السنة، حيث يبدأ شهر أمشير - الشهر السادس في التقويم القبطي- يوم السبت 8 فبراير 2025 ويستمر حتى 9 مارس 2025 في التقويم الميلادى.

شهر أمشير معروف بأنه شهر الرياح والعواصف، ويقال في الأمثال الشعبية المصرية: "أمشير أبو الزعابيب الكتير"، خاصة وأنه يشتهر بكثرة الرياح القوية والتغيرات الجوية خلاله تؤثر على الزراعة والحياة اليومية.

والتقويم القبطي احتفظ بأسماء الشهور القديمة التي عرف بها التقويم الفرعوني منذ الأسرة الخامسة والعشرين في عهد الاحتلال الفارسي لمصر، وهذه الأشهر هي: (1) توت (2) بابة (3) هاتور ( 4 ) كيهك (5) طوبة (6) أمشير (7) برمهات (8) برمودة (9) بشنس (10) بوؤنة (11) أبييب (12) مسرى.