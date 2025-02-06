وصول وحدتى إنقاذ للمركب الغارق بالقرب من شواطئ شقير

البحر الأحمر - عماد عرفة

وصلت وحدتى الانقاذ التى دفعتها شركة جابكو للبترول لمكان المركب الغارق القريبة من شواطئ منطقة شقير شمال البحر الأحمر وجار مقل البحاره المتواجدين علي متن المركب الغارق الى الشاطئ .

وكشف مصدر لليوم السابع، وحدات الانقاذ تمكنت من العثور علي 4 بحاره بحالة جيدة من اصل 6 كانوا علي متن المركب الغارق وجارى البحث عن الاثنين الاخرين .

وكانت تعرض لنش سياحي يسمي ترى تون للغرق بالقرب من شواطئ رأس شقير شمال الغردقة، عند ابحاره وعودته من رشيد بعد عملية صيانة اجريت له.

وتبين ان المركب السياحى يقل 6 بحاره علي متنه، وارسل رسالة استغاثة يفيد تعرضه للغرق، وعلى الفور دفعت شركة جابكو للبترول وحدتين لانقاذ من علي متنه.

كما تبين أن المركب كان فى طريقه لمدينة الغردقة، وان وحدات وصلت اليهم وجارى انقاذ من علي متنه وعودتهم الى الشاطئ، وأن المسافة التى تعرض لها المركب للغرق تبعد قرابة ساعة ونصف من شواطئ شقير.