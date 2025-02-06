تعرض لنش سياحى للغرق قرب منطقة رأس شقير شمال البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعرض لنش سياحي يسمي ترى تون للغرق بالقرب من شواطئ رأس شقير شمال الغردقة، عند ابحاره وعودته من رشيد بعد عملية صيانة اجريت له.

وتبين ان المركب السياحى يقل 6 بحاره علي متنه، وارسل رسالة استغاثة يفيد تعرضه للغرق، وعلى الفور دفعت شركة جابكو للبترول وحدتين لانقاذ من علي متنه.

كما تبين أن المركب كان فى طريقه لمدينة الغردقة، وأان وحدتي الانقاذ متوقع وصولهم له فى خلال دقائق وانقاذ من علي متنه وعودتهم الى الشاطئ، وأن المسافة التى تعرض لها المركب للغرق تبعد قرابة ساعة ونصف من شواطئ شقير.

كان وردت إشارة استغاثة تلقتها احدى غرف العمليات التابعة لاحدى شركات البترول، يفيد تعرضه للغرق بفعل الامواج المرتفعة وسرعة الرياح وتم الدفع بوحدات لانقاذه .



