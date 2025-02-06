اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف عن رسائل هامة للوقاية من السرطان.. تفاصيل

الخميس، 06 فبراير 2025 12:13 م
وزارة الصحة تكشف عن رسائل هامة للوقاية من السرطان.. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من السرطان والتى تتضمن :-

-الإقلاع عن التدخين بكافة صوره وتجنب تناول المشروبات الكحولية.​

-الحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي صحي.​

-ممارسة الرياضة بشكل منتظم.​

-الحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد الوبائي (ب) لو الشخص بينتمي لمجموعة يوصى بالتطعيم لها.​

-تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية (اللي بتنتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة واستخدام وسائل تسمير البشرة)​

-ضمان الاستخدام الآمن والمناسب للإشعاع في الرعاية الصحية (لأغراض التشخيص والعلاج).​

-التقليل إلى أدنى حد ممكن من التعرض المهني للإشعاعات المؤينة والالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.​


 







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الصحة

السرطان

الورم الحليمى

الاشعة فوق البنفسجية

الشمس



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