وزارة الصحة تكشف عن رسائل هامة للوقاية من السرطان.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من السرطان والتى تتضمن :-

-الإقلاع عن التدخين بكافة صوره وتجنب تناول المشروبات الكحولية.​

-الحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي صحي.​

-ممارسة الرياضة بشكل منتظم.​

-الحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد الوبائي (ب) لو الشخص بينتمي لمجموعة يوصى بالتطعيم لها.​

-تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية (اللي بتنتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة واستخدام وسائل تسمير البشرة)​

-ضمان الاستخدام الآمن والمناسب للإشعاع في الرعاية الصحية (لأغراض التشخيص والعلاج).​

-التقليل إلى أدنى حد ممكن من التعرض المهني للإشعاعات المؤينة والالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.​



