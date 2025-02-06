نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم.. بالإسم ورقم الجلوس

الفيوم رباب الجالي

ينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2025/2024، بعد اعتمادها من المحافظ.

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اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2024، بنسبة نجاح بلغت 80,6 % على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التونى نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيسى وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.