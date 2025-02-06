محافظ الفيوم: نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.8%

الفيوم – رباب الجالى

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية ـ الفصل الدراسى الأول ـ لعام 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح80.8 % على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد التونى نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وخالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسى الأول.

وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول لعام 2023/2024، 75 ألفًا و804 طالبًا وطالبة، موزعين على 270 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية.

وسيتم إعلان نتيجة إعدادية الفيوم على الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالفيوم http://fymedu.online/.

وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسئولى التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم فى بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.