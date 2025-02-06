نائب محافظ الجيزة يشدد على رفع معدلات تنفيذ مشروعات التطوير بمركز الصف

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف، للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ موقف ملفات التقنين وموقف البنية التحتية بالمنطقة، وتشمل مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق، لخدمة مصانع المنطقة من مصانع الطوب الطفلي ومصانع الرخام والجرانيت.

وأكد نائب المحافظ، أهمية تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية.

ومن ناحية أخرى، تابع النائب ميدانيًا الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بشارع مدرسة التجارة والإعدادية بنين وتركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع مسجد الهدى ومنطقة الإدارة الأزهرية ومسجد أسماء جعفر ومنطقة نادي المعلمين بنطاق مدينة الصف.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ، مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ، المهندس محمود فوزي رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية بالمحافظة، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف، والمهندس عبدالله حسين مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية، وعصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، وهيام البطاوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والشركة المنفذة لمشروع الرصف.