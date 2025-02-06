نائب رئيس اتحاد العمال: اصطفاف عالمى لدعم مواقف مصر والأردن ضد تهجير الفلسطينيين

كتبت آية دعبس

قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، أن تراجع الإدارة الأمريكية عن التصريحات التي أدلي بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول مخطط تهجير الفلسطينين من قطاع غزة أنما تعكس قوة وصلابة القيادة السياسية واصطفاف جميع فئات الشعب المصري والقوي السياسية خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنطلاقًا من تمسكنا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة.



وفى تصريحات صحفية، أكد ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ : في وقت الأزمات الشعب المصري يكون نسيج واحد، وكافة القوي السياسية والأحزاب والنقابات قالت كلمتها "نحن علي قلب رجل واحد"، ولا بديل عن حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وكان موقف مصر واضح منذ البداية بضرورة خلق حل دائم يضمن معه السلام في منطقة الشرق الاوسط، لافتًا إلي أن تراجع الإدارة الامريكية عن تلك التصريحات وتخفيف حدتها أنما هي بداية للتراجع عن كل التصريحات والوعود التي قدمها "ترامب" لرئيس وزراء دولة الاحتلال، وهي الوعود التي تذكرنا بوعود من لا يملك لمن لا يستحق، وهناك اصطفاف عالمي وغربي لدعم مواقف مصر والأردن الرافضة لسياسة التهجير القسري.