موعد إجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر بالمدن الجديدة.. إنفوجراف

كتب أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان موعد اجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، وذلك في عدد من المدن الجديدة، وسيتم اجراء القرعة في استاد القاهرة اعتبارا من يوم 8-2-2025.. وهي كالتالي .

- قرعة وحدات مشروع جنة مصر بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10/2/2025.

- قرعة وحدات جنة مصر بمدينة 6 أكتوبر يوم 24/2/2025.



- قرعة وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.



- سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة.

- سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.