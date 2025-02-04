اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 05:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

موعد إجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر بالمدن الجديدة

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 03:58 م
موعد إجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر بالمدن الجديدة موعد إجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة الإسكان موعد اجراء القرعة العلنية لوحدات جنة مصر التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، وذلك في عدد من المدن الجديدة، وسيتم اجراء القرعة في استاد القاهرة اعتبارا من يوم 8-2-2025.. وهي كالتالي:

قرعة وحدات جنة مصر:

- قرعة وحدات مشروع جنة مصر بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10/2/2025.
 
- قرعة وحدات جنة مصر بمدينة 6 أكتوبر يوم 24/2/2025.
 
- قرعة  وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.
 
- سيتم إجراء القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحا في الأيام المحددة.
 
- سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.






مشاركة

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

برنامج مسكن

سكن مصر

جنه مصر

دار مصر

اليوم السابع بلس

مسكن

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

موقع مسكن محور الاراضى

وزارة الاسكان

استعلام وزارة الاسكان

صندوق الاسكان الاجتماعي

مسكن وزارة الاسكان

هيئة المجتمعات العمرانية

مسكن هيئة المجتمعات العمرانية

مسكن محور الوحدات

موقع مسكن

موقع الاسكان الاجتماعي

موقع هيئة المجتمعات العمرانية

موعد قرعة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة