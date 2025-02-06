محافظ سوهاج يفتتح معهد الهريف الأزهرى ويؤكد أهمية تطوير التعليم فى صعيد مصر ..صور

سوهاج محمود مقبول

افتتح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، معهد الهريف الأزهرى بقرية الخذندارية شرق التابع لإدارة طهطا، بحضور الدكتور محمد عبدالهادى، نائب المحافظ، والدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، في احتفال مميز شهد حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب اللواء مجدى القاضي، والنائب نشأت فؤاد، والنائبة غادة القاضى، بالإضافة إلى قيادات المنطقة الأزهرية.

من جانبه، أكد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في كلمته خلال الافتتاح، أن معهد الهريف الأزهرى بقرية الخذندارية شرق يعد إضافة هامة في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم الأزهرى في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن افتتاح المعهد يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة للمناطق الريفية "إننا نحرص على دعم التعليم الأزهرى وتطويره ليواكب احتياجات العصر، ويسهم في بناء جيل جديد قادر على تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في صعيد مصر".

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والاعتدال، مؤكدًا أن المعهد سيعزز هذا الدور في المنطقة.

وخلال الحفل، أعرب الدكتور أحمد حمادي، رئيس المنطقة الأزهرية، عن شكره العميق لمحافظ سوهاج والوفد المرافق له، مؤكداً سعادته البالغة بمشاركة الأزهر في سوهاج أنشطته وفعالياته التعليمية والدينية، كما أبدى امتنانه للدعم المستمر الذي تقدمه المحافظة للأزهر الشريف في سوهاج.

ويأتي افتتاح معهد الهريف الأزهرى ضمن إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الأزهرى، والرفع من قدراته على تقديم خدمات تعليمية متميزة للمناطق المحرومة في صعيد مصر. المعهد الجديد يُساهم في تحسين مستوى التعليم الأزهرى من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة، حيث يحتوي على فصول دراسية مجهزة بالكامل، مما يساهم في رفع مستوى الطلاب وتطوير مهاراتهم التعليمية والدينية.

يتميز المعهد بتقديم خدمات تعليمية ودينية متكاملة، حيث يضم مسجدًا ومرافق خدمية أخرى تساند الأنشطة الدينية والعلمية في المنطقة، وهو ما يساعد على نشر الثقافة الدينية السليمة بين أبناء القرية والمناطق المجاورة. كما يُسهم المعهد في تقليل الكثافة الطلابية في المعاهد الأزهرية الأخرى، مما يعد إضافة قوية للمنظومة التعليمية الأزهرية في المنطقة.

ويُعتبر افتتاح معهد الهريف الأزهرى خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، ويعكس التزام الدولة بتطوير جودة التعليم في المناطق الريفية يأتي المعهد ضمن سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية والدينية، بما يعزز قدرة الأجيال الجديدة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال تعليم ديني وعلمي متوازن.

وتعكس هذه المشاريع رؤية الدولة في الاهتمام بالتعليم الأزهرى، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لبناء الوعي الديني الصحيح في المجتمع ونشر قيم التسامح والاعتدال.

يُذكر أن المعهد تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفه 15 مليون وبدعم مالي وفني من الأزهر الشريف على مساحة تقارب 1000 مترًا مربعًا ويضم المبنى 12 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى 3 قاعات لرياض الأطفال، مكتبة، قاعة حاسب آلي، قاعة أنشطة متعددة الأغراض، معمل، وحجرات إدارية وزائرة صحية ومصلى ودورات مياه.

يعد هذا المشروع إضافة قيمة لمنظومة التعليم الأزهرى في صعيد مصر، ويُسهم في تحسين الخدمات التعليمية والدينية للمجتمع المحلي في قرية الهريف والمناطق المجاورة.



المعهد-الجديد



فصل-دراسى-مطور



فى-عهد-الرئيس-السيسى



قاعة-رياض-أطفال



قاعة-رياض-أطفال-متطوره



قاعة-مجهزة-للأطفال



مبنى-المعهد-الجديد-بالهريف



محافظ-سوهاج-يتفقد-المعهد



محافظ-سوهاج-يقص-شريط-الإفتتاح



مسجد-المعهد



معهد-الهريف-الأزهرى