محافظ سوهاج يفتتح بطولة سوبر البوتشيا البارالمبية لأول مرة في صعيد مصر

سوهاج محمود مقبول

افتتح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات بطولة سوبر البوتشيا في صعيد مصر، والتي تُعد أول بطولة بارالمبية تُنظم في المنطقة، وقد استضافت صالة نادي الإيمان بسوهاج البطولة بعد إعادة تجديدها استعدادًا لهذه الفعالية الرياضية الكبرى، تحت رعاية محافظ سوهاج.

حضر الافتتاح كل من الدكتور محمد عبدالهادى، نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، وأحمد أدم، رئيس الاتحاد المصري للبوتشيا، والدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال كلمته في افتتاح البطولة، أكد محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج على أهمية هذه البطولة في تعزيز مكانة الرياضات البارالمبية في مصر، مؤكدًا أن تنظيم البطولة في صعيد مصر يعكس التزام الدولة بتوفير فرص متساوية للرياضيين من ذوي الهمم في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف: "دعم رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة يُعتبر جزءًا من رؤية الدولة لبناء مجتمع رياضي متنوع وشامل يتيح الفرصة لجميع أبناء الوطن للتعبير عن مهاراتهم وقدراتهم".

ومن جانبه، قال أحمد ادم رئيس الإتحاد أن بطولة سوبر البوتشيا تعد حدثًا رياضيًا هامًا، حيث تشارك فيها خمس أندية من مختلف المحافظات، هي: نادي الوطني بشبين، نادي شباب المنوفية، نادي البنك الأهلي، نادي الإيمان القاهري، والنادي القومي، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين، الذين سيعرضون مهاراتهم في رياضة البوتشيا.

وقال محمد أبو العجب، مسؤول ملف ذوي الهمم، إن هذه البطولة تمثل خطوة هامة في دعم وتطوير رياضة البوتشيا في مصر، مشيرًا إلى أن دورة تدريبية لتأهيل المدربين ستُعقد على هامش البطولة في سوهاج.

وأضاف أن لجنة التصنيف الطبي بالاتحاد المصري للبوتشيا ستقوم بتصنيف 100 لاعب من ذوي الشلل الدماغي بشكل مجاني، وذلك ضمن جهود دعم الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشارك في البطولة 13 لاعبًا ولاعبة من أبرز الأسماء في رياضة البوتشيا، من بينهم محمود النبوي وهناء علام، أول لاعبين مصريين يشاركان في مسابقات البوتشيا على المستوى الأولمبي منذ أول مشاركة لمصر في دورات الألعاب البارالمبية عام 1972، كما يشارك عبد الرحمن سعد، أول لاعب بوتشيا مصري يشارك في بطولة العالم للبوتشيا في ريو دي جانيرو 2022.

وفي ختام البطولة، سيُقام حفل ختام كبير في المسرح الروماني بسوهاج، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة ومحافظ سوهاج، حيث سيتضمن الحفل العديد من الفقرات الممتعة التي تعكس روح الرياضة وتحتفي بالأبطال.

تعتبر بطولة سوبر البوتشيا في سوهاج نقطة فارقة في تاريخ الرياضات البارالمبية في مصر، وتُسهم في تسليط الضوء على قدرات اللاعبين من ذوي الهمم، مما يعزز من مكانة صعيد مصر في مجال الرياضة البارالمبية.



محافظ سوهاج يفتتح بطولة سوبر البوتشيا البارالمبية



محافظ سوهاج يفتتح بطولة سوبر البوتشيا البارالمبية



محافظ سوهاج يفتتح بطولة سوبر البوتشيا البارالمبية