قافلة طبية بسوهاج لعلاج 550 مريضا ضمن فعاليات "صحتك عندنا بالدنيا"

سوهاج عمرو خلف

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، فعاليات مبادرتها "صحتك عندنا بالدنيا" للمساهمة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان للمواطنين وبخاصة محدودى الدخل وغير القادرين.

وقال اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، إن أمانة الحزب برعاية من منى صدقى مازن أمين مساعد الحزب، نظمت بالتعاون مع أمانة العمل الجماهيرى بالحزب، وأمانة حى غرب مدينة سوهاج، قافلة طبية، ضمت مختلف التخصصات لتوقيع الكشوف الطبية، وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان للمستفيدين من أهالى مدينة سوهاج.

وأوضح مصطفى، أن القافلة جاءت في إطار جهود الحزب لتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين، فضلاً عن الجهود المجتمعية والخدمية التى يقدمها الحزب للمواطنين فى مختلف المجالات، والتى تستهدف مساعدة الأهالى وبالأخص غير القادرين منهم فى كافة المتطلبات المعيشية والحياتية، والتخفيف عن كاهلهم، لافتاً إلى أن القافلة استهدفت توقيع الكشوف والفحوصات الطبية بالمجان على المواطنين من مختلف الأعمار.

وقالت منى مازن أمين مساعد الحزب ومنسق القافلة، إن القافلة ضمت مجموعة من الاستشاريين والاخصائيين في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة على 550 من المرضى، وتقديم الأدوية والعلاج لهم بالمجان وذلك في تخصصات "الأطفال والصدر والباطنة والعظام والأسنان وأمراض النساء"، مؤكدة أن القافلة جاءت ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين، وفي إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب لدعم الخدمات الصحية في المحافظة.

وتفقد اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، أعمال القافلة يرافقه الدكتور أحمد أبو دومة الأمين المساعد بالحزب، وعلى الدردير، ومحمد حماد، والسيد أبوعلى، وعرفات الهوارى، والدكتور أحمد الشيخ، والدكتور حسام طه، والمهندس محمد طلعت صابر أمناء اللجان النوعية بـالحزب، وجمال طه أمين حى غرب مدينة سوهاج.

