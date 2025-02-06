محافظ الجيزة يسلم 53 موتوسيكل وكرسى كهربائي لذوى همم

كتبت – مرام محمد

سلم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، 18 موتوسيكل مجهز طبيًا و35 كرسى كهربائى لذوي الهمم والقدرات الخاصة، مقدمة من إحدى المؤسسات الخيرية، للعمل على دعمهم وتسهيل حركتهم.

وأكد محافظ الجيزة، اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل معيشتهم.

وأشاد محافظ الجيزة، بدور الجمعية ومساهمتها الفعالة في دعم الأسر الأولي بالرعاية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع مؤكدًا استمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.

وخلال تسليم الكراسي المتحركة والموتوسيكلات، حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الاستماع إلى مطالبهم، معربًا عن سعادته بلقائه بهم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

حضر فعاليات تسليم الكراسي المتحركة والموتوسيكلات المجهزة طبيًا، هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام.