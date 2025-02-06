محافظ الإسماعيلية يوقع مذكرة تفاهم مشتركة بين المحافظة ومؤسسة التعليم أولا

الإسماعيلية -صبرى غانم

وقَّع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشتركة بين المحافظة، ومبادرة جسور متمثلة فى مؤسسة التعليم أولًا وبين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وذلك بحضور الدكتور حسام بدراوى رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور علاء عشماوى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولًا، الدكتور محمود حمزة المنسق العام لمبادرة جسور، الدكتور على حطب مدير المكتب الفنى للمحافظة، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

ووقَّع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على مذكرة التفاهم ممثلًا لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور حسام بدراوى بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، والدكتور علاء عشماوى بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه رغبة من الأطراف الثلاثة فى دعم منظومة التعليم والارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية داخل محافظة الإسماعيلية ومساعدتها على التقدم للحصول على شهادة الاعتماد قد اتفق الأطراف على أن تتولى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية الإشراف ومتابعة تقدم مدارس المبادرة للاعتماد، تؤكد المديرية على أن عدد المدارس المتقدمة للاعتماد من خلال المبادرة هو عدد إضافى بخلاف المدارس المتقدمة للاعتماد من خلال الميزانية المعتمدة لذلك بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظة للمساعدة فى نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

على أن تقوم مؤسسة التعليم أولًا بنشر ثقافة الاعتماد بمدارس الإسماعيلية من خلال مبادرة جسور، عقد المسابقات التعليمية المختلفة التى تساعد على اتساع دائرة المدارس المرشحة للتقدم للاعتماد، يتحمل الطرف الثانى "مؤسسة التعليم أولًا" كافة نفقات التدريب واللوجستيات الخاصة بدورات الدعم الفنى المقدمة من الطرف الأول، يتحمل الطرف الثانى نفقات إقامة فرق المراجعة التى تقوم بزيارات الاعتماد للمدارس التى تقوم المبادرة بدعمها للتقدم للاعتماد.

وتقوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتقديم الدعم الفنى لمدارس محافظة الإسماعيلية التابعة لمبادرة جسور، من خلال الدورات التدريبية المؤهلة لعملية الاعتماد على أن تتوقف الهيئة عن تقديم دورات الدعم الفنى للمدارس المستفيدة من المبادرة قبل تقدمها للاعتماد بستة أشهر على الأقل، تقديم دورات تدريبية لمسئولى الجودة بالإدارات التعليمية، تخفيض رسوم الاعتماد بالنسبة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك للمدارس التى تقوم المبادرة بدعمها للتقدم للاعتماد.

وأشار "أكرم"، محافظة الإسماعيلية من المحافظات التى تشهد طفرة كبيرة فى مستوى جودة التعليم وتهدف إلى رفع نسبة المدارس الحاصلة على الاعتماد داخل المحافظة بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ فى مجال التعليم.

ومن جانبها، تهدف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقًا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية.

كما تهدف مؤسسة التعليم أولًا إلى دعم التعليم الحكومى المصرى من خلال رفع الكفاءة المهنية والتربوية، بالإضافة على تبنى ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين فى شتى المجالات من خلال الربط بين مؤسسات المجتمع المدنى والدولة بهدف دعم التعليم فى مصر.

ومن جانبها تهدف مبادرة جسور إلى دعم دور المجتمع المدنى فى تطوير التعليم باعتباره قضية وطن شعبًا وحكومة، من خلال تحسين جودة التعليم بمدارس التعليم الأساسى بمحافظة الإسماعيلية، وتفعيل منظومة التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.