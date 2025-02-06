اليوم السابع
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محافظ أسوان يوجه لزيادة وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

الخميس، 06 فبراير 2025 08:02 م
محافظ أسوان يوجه لزيادة وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية جانب من الاجتماع
أسوان - عبد الله صلاح

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وجه اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إلى أهمية زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 ، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصياً للوقوف على معدلات الإنجاز ، وتذليل أى معوقات أولاً بأول.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على ضرورة وضع برنامج زمنى لنهو المشروعات بالكامل ، وسرعة الإنجاز لها بنهاية إبريل القادم ، خاصة أنه تم حتى الآن تنفيذ 58 % من الخطة.

وأثناء الإجتماع الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، كلف إسماعيل كمال رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بسرعة نهو كافة المستخلصات والإجراءات اللازمة لها فى المواعيد المحددة حتى لا يتم تحويل المخصصات المالية لتنفيذ مشروعات أخرى يتم إعطاء الأولوية لها ، موجهاً إلى تحقيق التكامل بين كافة الجهات من أجل الوصول إلى المستهدفات التنموية والرؤية الإستراتيجية المتكاملة للمحافظة بما يلبى طموحات وآمال المواطن الأسوانى .

 







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