محافظة الجيزة تستعد لإقامة معارض أهلا رمضان 2025

كتبت - مرام محمد

تستعد محافظة الجيزة، لإقامة معارض "أهلًا رمضان"، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتستهدف المحافظة إقامة عدد من المعارض في القطاعات ذات الكثافات السكانية العالية بالأحياء والمراكز والمدن، لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم طوال الشهر الكريم.

وتلبى معارض "أهلًا رمضان"، المقرر تنظيمها ابتداءً من نصف شعبان وحتى نهاية شهر رمضان، كافة احتياجات المواطنين من اللحوم، والأسماك، والدواجن، والألبان ومصنعاتها، إلى جانب السلع التموينية ومنتجات شهر رمضان.

وتوسعت محافظة الجيزة، مؤخرًا، من خلال مبادرات متنوعة، في إقامة معارض وأسواق سلعية، توفر المواد الغذائية الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة وجودة عالية، لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في الأحياء والمراكز والمدن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأقامت المحافظة 18 سوقًا للسلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية على مستوى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وضمت الأسواق التي أقامتها المحافظة، أسواق لليوم الواحد تنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تم إنشاءها بالجهود الذاتية تعمل طوال أيام الأسبوع لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.