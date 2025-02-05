تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إطلاق منافذها المتحركة فى محافظات الجمهورية، محملة بالسلع والمنتجات الغذائية التى يحتاجها المواطنون بتخفيضات تصل إلى 30%، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة، وذلك ضمن خطة الدولة فى خفض الأسعار ومحاربة الغلاء.
وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة:
1- كيلو اللحمة 270 جنيهًا.
2- زيت الزيتون لتر بـ180 جنيها.
3- عسل النحل من 60 إلى 120 جنيها.
4- العسل الأسود 45 جنيها.
5- المربى 60 جنيها.
6- الزبدة الجاموسى 150 جنيها، والبقرى 140 جنيهًا.
7- كيس المكرونة 9 جنيهات.