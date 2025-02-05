تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إطلاق منافذها المتحركة فى محافظات الجمهورية، محملة بالسلع والمنتجات الغذائية التى يحتاجها المواطنون بتخفيضات تصل إلى 30%، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة، وذلك ضمن خطة الدولة فى خفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة:

1- كيلو اللحمة 270 جنيهًا.

2- زيت الزيتون لتر بـ180 جنيها.

3- عسل النحل من 60 إلى 120 جنيها.

4- العسل الأسود 45 جنيها.

5- المربى 60 جنيها.

6- الزبدة الجاموسى 150 جنيها، والبقرى 140 جنيهًا.

7- كيس المكرونة 9 جنيهات.