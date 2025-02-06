اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 فبراير 2025 11:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مجمع البحوث الإسلامية يستضيف اليوم المفتى ضمن فعاليات مبادرة " معا لمواجهة الإلحاد"

الخميس، 06 فبراير 2025 10:50 ص
مجمع البحوث الإسلامية يستضيف اليوم المفتى ضمن فعاليات مبادرة " معا لمواجهة الإلحاد" الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اللقاء الرابع من فعاليات مبادرة: (معًا لمواجهة الإلحاد)، ويستضيف فيه مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد، حيث يعقد اللقاء بعنوان: «وجود الله .. بين الفطرة والدليل».

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر المستمرة للتصدي لشبهات الإلحاد والرد عليها بأسلوب علمي ومنهجي يهدف إلى تحصين المجتمع والحفاظ على عقول الشباب من هذه الأفكار المضللة، حيث تأتي هذه اللقاءات بالتوازي مع برامج متنوعة لتأهيل الوعاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفكر المنحرف ويما يدعم التواصل الفعَّال مع الجمهور. ويُعقد اللقاء افتراضيًا عبر منصة تيليجرام في تمام الساعة التاسعة مساء.







مشاركة

نظير محمد عياد

مفتى الجمهورية

مجمع البحوث الاسلامية

الالحاد






الرجوع الى أعلى الصفحة