مباشر من معرض «أيادى مصر» للحرف اليدوية بمشاركة عارضين من 17 محافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع عدد من الايفات المباشرة، بعناوين" مباشر من معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية بمشاركة عارضين من 17 محافظة"، الرسم على الخشب وجريد النخل برمال طبيعية صفراء وخضراء وبنيه وكمونية.. مباشر، شوف صناعة السجاد والكليم بفوه مهنة يتوارثها الأحفاد عن الأجداد .. مباشر، يتم عرض لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بمشاركة 17 محافظة، بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مشيدًا بجودة وتنوع المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق المختلفة.

ويضم جميع الحرف اليدوية مثل الرسم على الرمال، والنول، وصناعة الصوف، وغزل الكليم والسجاد، والخزف، والفخار، مشيدين بجودة وتميز وتنوع المنتجات المعروضة، خاصة المنتجات صديقة البيئة، مؤكد أن هذه المنتجات تتميز بقدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق المختلفة بفضل جودتها وتنوعها، ودورها في التعبير عن الحضارة والتراث المصري الرفيع، وكذلك الثقافات المصرية المتنوعة، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة هامة للترويج للحرف اليدوية المصرية وتعريف الجمهور بها على نطاق أوسع.

ويشارك فيه 30 عارضًا من كفر الشيخ و50 عارضًا من 17 محافظة، هي محافظات: الوادي الجديد، مطروح، المنوفية، الإسكندرية، القاهرة، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، أسوان، الشرقية، بورسعيد، السويس، الجيزة، القليوبية، دمياط، البحيرة، وجنوب سيناء، ويستمر المعرض على مدار يومين، ويضم مختلف منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس تاريخ وثقافة مصر المتنوعة، حيث يشمل الأزياء التراثية، والتحف الفنية، والمشغولات اليدوية التي تعبر عن الحرف الريادية في مختلف المحافظات، وتتعدد الأعمال المعروضة بين الخوص، والخزف، والخرز، والرسم على الرمال، والحلي، بالإضافة إلى السجاد والكليم، والمنسوجات، وشنط الهاند ميد، والملابس الجاهزة وغيرها من المنتجات اليدوية والتراثية.