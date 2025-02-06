فعاليات ثانى أيام معرض الحرف اليدوية والتراثية فى حديقة صنعاء بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمعرض «أيادي مصر» لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بمشاركة 17 محافظة، بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مشيدًا بجودة وتنوع المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق المختلفة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المعرض يضم جميع الحرف اليدوية مثل الرسم على الرمال، والنول، وصناعة الصوف، وغزل الكليم والسجاد، والخزف، والفخار، مشيدين بجودة وتميز وتنوع المنتجات المعروضة، خاصة المنتجات صديقة البيئة، مؤكد أن هذه المنتجات تتميز بقدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق المختلفة بفضل جودتها وتنوعها، ودورها في التعبير عن الحضارة والتراث المصري الرفيع، وكذلك الثقافات المصرية المتنوعة، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة هامة للترويج للحرف اليدوية المصرية وتعريف الجمهور بها على نطاق أوسع.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المعرض يشارك فيه 30 عارضًا من كفر الشيخ و50 عارضًا من 17 محافظة، هي محافظات: الوادي الجديد، مطروح، المنوفية، الإسكندرية، القاهرة، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، أسوان، الشرقية، بورسعيد، السويس، الجيزة، القليوبية، دمياط، البحيرة، وجنوب سيناء، ويستمر المعرض على مدار يومين، ويضم مختلف منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس تاريخ وثقافة مصر المتنوعة، حيث يشمل الأزياء التراثية، والتحف الفنية، والمشغولات اليدوية التي تعبر عن الحرف الريادية في مختلف المحافظات، وتتعدد الأعمال المعروضة بين الخوص، والخزف، والخرز، والرسم على الرمال، والحلي، بالإضافة إلى السجاد والكليم، والمنسوجات، وشنط الهاند ميد، والملابس الجاهزة وغيرها من المنتجات اليدوية والتراثية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن وزارة التنمية المحلية أطلقت منصة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، والشركة التنفيذية إي-أسواق مصر E-Aswaaq Misr، إحدى شركات مجموعة e-finance، بهدف تسويق مشروعات الحرف اليدوية وتشجيع استخدام التكنولوجيا في تسويق وبيع هذه المنتجات الحرفية، لافتًا أن المشاركة في المعارض المحلية والدولية تأتي في إطار تعزيز انتشار مشروع «أيادي مصر» والتوسع فيه على أرض الواقع، بالإضافة إلى التسويق للمنتجات اليدوية سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت online من خلال المنصة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن منصة «أيادي مصر» هي منصة إلكترونية تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز وجودها في الأسواق المحلية والدولية، لتكون حلقة وصل بين الحرفيين المصريين وهذه الأسواق، وتسعى المنصة إلى تسويق المنتجات اليدوية المختلفة، مثل الأثاث المشغول يدويًا، السجاد، الملابس التقليدية، والأدوات المنزلية المصنوعة يدويًا، بالإضافة إلى التحف الفنية والفخارية والمعدنية التي تعكس الثقافة والتراث المصري العريق، كما تهدف إلى تعزيز وتسويق هذه المنتجات عبر الإنترنت بشكل يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن المنصة تعزز الفرص التسويقية للحرفيين مما يسهم في تحسين دخلهم وتنمية مشاريعهم، وتسهم في الحفاظ على التراث المصري من خلال تشجيع صناعة الحرف اليدوية التقليدية، وتوفير فرص عمل للحرفيين وتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة، وذلك في إطار دعم أصحاب هذه الحرف والمشروعات الحرفية، وتسويق منتجاتهم وتعريف المجتمع بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



أشغال يدوية تعبر عن شهر رمضان المبارك



تعدد الأشغال اليدويىة بالمعرض



تعدد الحقائب اليدوية



تفقد محافظ كفر الشيخ للمعرض



تنوع المعروضات عن شعر رمضان



جانب من الأشغال اليدوية



محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أيادي مصر



من أعمال منتجات محافظة السويس



من منتجات محافظة السويس



من منتجات محافظة دمياط



منتجات الفخار لمحافظة المنوفية



منتجات بور سعيد