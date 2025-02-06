اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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في التعاملات المسائية.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 - 2 – 2025

الخميس، 06 فبراير 2025 09:00 م
في التعاملات المسائية.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 - 2 – 2025 أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الخميس 6 - 2 - 2025

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في التعاملات المسائية؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الخميس  6 - 2 - 2025، في البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.03 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.11 جنيه للشراء.

62.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.17  جنيه للشراء.

163.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.35 جنيه للشراء.

13.42  جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.66 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم
 

12.75 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.

 







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