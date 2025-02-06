شاهد كيف تكون أبرز رحلات المغامرة فى العالم مع قائدى البالون الطائر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

التقى "تليفزيون اليوم السابع" مع كباتن رحلات البالون الطائر أبرز رحلات المغامرة السياحية في غرب محافظة الأقصر، والتي تقدم حالة من المتعة والبهجة للسياح القادمين من مختلف دول العالم، بالتحليق في الصباح الباكر فى سماء البر الغربى لمشاهدة سحر الحضارة المصرية القديمة من الأعلى للمعابد والمقابر المختلفة، بجانب الطبيعة الجبلية والطبيعة الخضراء من أعلى نقطة بالمدينة، لدى تواجدهم في المحافظة للاستمتاع برحلة بديعة لا ينساها الجميع.

وفى هذا الصدد يقول الكابتن بهاء أحمد، أحد قائدى رحلات بالون طائر في مصر، إنه بدأ تلك المهمة منذ عام 1996 حيث كانت رحلات البالون يتم تشغيلها عبر طيارين من أمريكا وبريطانيا، وبعدها بعام بدأت الشركات في تمصير الرحلات وتم فتح الباب لتدريب عدد كبير من الطيارين المصريين والذين ينتشرون حول العالم حالياً، موضحاً ان البالون أنشأ عام 1988 برعاية بريطانية وقتها، ومع مرور الوقت دعمت وزارة الطيران المدنى قائدى رحلات البالون ليصبح جميع الكباتن حالياً مصريين في تشغيل كافة الرحلات يومياً والتي تصل إلى 80 رحلة يومياً.

وأكد كابتن البالون الطائر في الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إن مصر تحتل مكانة عالمية في تشغيل البالون الطائر حالياً وأصبح كباتن البالون من أمهر الطيارين حول العالم نظراً للدعم الكبير من سلطة الطيران المدنى والدورات المتنوعة التي تقدم لهم بصفة دائمة، موضحاً أنه تعتبر رحلات البالون الطائر التي يستمتع السائحون من حول العالم، أهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى، حيث إن محافظة الأقصر تحتل المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

فيما تحدث الكابتن أسامة عز أصغر قائد بالون طائر في الأقصر، والذي حصل على رخصته في عام 2018 ويعمل حالياً منذ 7 سنوات في التحليق بالسائحين في رحلات البالون الطائر، إن فكرة رحلة البالون الطائر تتمثل في التحليق بصعود وهبوط وطيران مستوى، فتخرج الرحلة للطيران بناءاً على درجة الحرارة وارتفاعات معينة يسيرون عليها مع الهواء وليس ضد الهواء مع الطبقات المختلفة فى الارتفاع.