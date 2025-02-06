سوق الفجالة.. أدوات مدرسية على كل شكل ولون استعدادا للفصل الدراسى الثانى

تصوير دينا رومية

يستعد الطلاب وأولياء الأمور لانطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، الأسبوع المقبل، فوفقًا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى بدأت إجازة نصف العام يوم 25 يناير، ويعود الطلاب للدراسة 8 فبراير 2025.

وفي هذا الإطار، أجرى "اليوم السابع" جولة بسوق الفجالة بمنطقة رمسيس، لرصد أسعار الكتب الخارجية بكل أنواعها والكشاكيل والأقلام والحقائب وغيرها من الأدوات والمستلزمات المدرسية.

وتوفر المكاتب جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، مما يخفف العبء عن أولياء الأمور، حيث تعتبر الفجالة السوق الأكبر للأدوات المدرسية بمصر بكل أشكالها وأنواعها، وتقدم أقل الأسعار خاصة فى تجارة الجملة.

وشهد السوق حالة من الرواج، تزامنًا مع اقتراب انطلاق الفصل الدراسي الثاني لكل المراحل التعليمية بمختلف المدارس، لشراء احتياجات الطلاب من الكتب الخارجية والأقلام والكشاكيل والشنط المدرسية، بالإضافة إلى اللانش بوكس، وزجاجات المياه.

ويفضل كثيرٌ من أولياء الأمور الشراء من سوق الفجالة، لما يوفره من منتجات متنوعة ذات جودة عالية بسعر الجملة، وبأشكال عصرية، تلبي احتياجات الطلاب من مختلف الفئات العمرية.



إقبال أولياء الأمور على السوق



الأدوات المدرسية



الأدوات والمستلزمات المدرسية



الفجالة تتزين بالأدوات المدرسية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى



المستلزمات المدرسية بسوق الفجالة



أولياء الأمور يستعدون للترم الثاني



أولياء الأمور يستعدون للدراسة



أولياء الأمور يستعدون للفصل الدراسي الثاني



أولياء الأمور



سوق الفجالة



شراء الأدوات المدرسية استعدادًا للفصل الدراسي الثاني



شراء الأدوات المدرسية بالفجالة



شراء الأدوات المدرسية بسوق الفجالة