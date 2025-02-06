سعر الذهب اليوم.. تغير جديد فى عيار 21 والأونصة تخسر 20 دولارا عالميا

إسلام سعيد

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025 خلال منتصف التعاملات، مع تذبذب كبير في حركة الذهب وتغيرات مستمرة في سوق الذهب العالمي بعد أن خسرت الأونصة 20 دولاراً إلي 2850 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4583 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4010 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3437 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2673 جنيها.

الجنيه الذهب 32080 جنيها.

أسعار الذهب متغيرة وفق السوق وتشمل الضرائب والمصنعية

كافة هذه الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات أمس الأربعاء فوق 2870 دولاراً حيث تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين.

كما دفعت تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تواجد الولايات المتحدة في قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من المنطقة إلى تزايد المخاوف من استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لينعكس هذا بشكل إيجابي على الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع أمس بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2877 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند 2841 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2850 دولار للأونصة.

مجلس الذهب العالمي

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداول خارج البورصة ارتفع بنسبة 1% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 4974.5 طن في عام 2024 بأكمله في ظل زيادة الاستثمار في الذهب، ليشير أن البنوك المركزية سارعت في الشراء في الربع الرابع.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.