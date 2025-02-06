زيادة ضربات القلب عند النوم.. متى تكون لأسباب مرضية

كتبت فاطمة ياسر

قد يتعرض البعض للشعور والإصابة بزيادة ضربات القلب عند النوم، وهذا الأمر مزعج، وقد يكون علامة على أسباب مختلفة تتراوح بين العوامل البسيطة والمشكلات الصحية، وذلك وفقا لموقع healthline.

وقدم التقرير أبرز الأسباب المؤدية للاصابة بزيادة ضربات القلب عند النوم، ومنها:

أسباب غير مرضية ويطلق عليها أسباب مؤقتة، ومنها:

- القلق والتوتر: يمكن أن يؤدي التفكير الزائد أو القلق قبل النوم إلى إفراز هرمونات التوتر (مثل الأدرينالين)، مما يرفع معدل ضربات القلب.

- تناول الكافيين شرب القهوة، الشاي، أو مشروبات الطاقة في المساء قد يحفز القلب.

- تناول وجبة دسمة قبل النوم: بعض الأطعمة الثقيلة أو الغنية بالتوابل قد تؤدي إلى زيادة النشاط العصبي وتأثير غير مباشر على القلب.

- الجفاف: نقص السوائل في الجسم يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

- النوم بوضعية غير مريحة: قد تؤثر بعض الوضعيات، مثل النوم على الجانب الأيسر، على العصب المبهم، مما يسبب زيادة مؤقتة في ضربات القلب.

وهناك أسباب متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، ومنها:

- عدم انتظام ضربات القلب: قد يكون هناك خلل في الإشارات الكهربائية للقلب، مما يسبب تسارع نبضاته.

- انخفاض ضغط الدم: عند الاستلقاء، قد ينخفض ضغط الدم بشكل غير طبيعي، مما يدفع القلب إلى زيادة معدل النبض لتعويض ذلك.

- فقر الدم : نقص الحديد يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين، مما يجعل القلب ينبض أسرع لتعويض النقص.

- مشاكل في الغدة الدرقية: فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى تسارع ضربات القلب.

وأوضح التقرير بعض الأسباب الأخرى التي تحتاج إلى متابعة طبية، ومنها:

- انقطاع النفس النومي: يتسبب في توقف التنفس أثناء النوم، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين وزيادة مفاجئة في معدل ضربات القلب.

- نقص البوتاسيوم أو المغنيسيوم: هذه المعادن ضرورية لتنظيم ضربات القلب، ونقصها قد يؤدي إلى اضطرابات.

- تناول بعض الأدوية: مثل أدوية الربو، مضادات الاكتئاب، أو مزيلات الاحتقان، التي قد تؤثر على القلب.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من زيادة ضربات القلب أثناء النوم بشكل متكرر، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل:

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

دوخة أو إغماء

تعب شديد غير مبرر

فمن الأفضل استشارة طبيب مختص لفحص حالتك والتأكد من عدم وجود مشكلة صحية تحتاج إلى علاج.