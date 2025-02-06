رئيس غينيا بيساو وأمين عام رابطة العالم الإسلامى يدشّنان مسابقة "تيجان النور القرآنية"

دشّن الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى مسابقة "تيجان النور القرآنية"، برعاية رئيس جمهورية غينيا بيساو، السيد عمر سيسوكو إمبالوفي ملعب لينو كوريا في العاصمة "بيساو".

وقَلّد رئيس جمهورية غينيا بيساو الدكتور العيسى وسام الشرف الأعلى الذي تَمنحه الجمهورية للشخصيات الغِينيّة والأجنبية، وذلك تقديراً لدبلوماسيته الدينية المعززة للسلام الحضاري، والتعاون الدولي.

ونوَّه الدكتور العيسى، بأهمية هذه المسابقات في إذكاء روح التنافُس بين حَفظة كتاب الله تعالى، وتعزيز دورِهِم في المجتمع، مؤكّداً حرصَ الرابطة على الاضطلاع بواجبِها تجاه دعْم حِفْظِ كتاب الله وتَعَلُّمِهِ.

وتعدّ المسابقة أبرز تجمّع قرآنيّ من نوعه في الغرب الأفريقي، وتضمّ خمسة فروع، هي: حفظ القرآن كاملاً، وحفظ 20 جزءًا، و 15 جزءًا، و 10 أجزاء، و 5 أجزاء، كما تتضمّن عدداً من البرامج المصاحِبة لها، مثل دورة مهارات تعليم إقراء القرآن، ودورة تأهيل الأئمة والمعلّمين، ودورة تصحيح التلاوة، وغيرها



أمين عام رابطة العالم الإسلامي



جانب من اللقاء



جانب من المسابقة



رئيس غينيا بيساو وأمين عام رابطة العالم الإسلامي



مسابقة تيجان النور القرآنية





