الرئيس السيسي يشدد على سرعة إعادة إعمار غزة وبدء عملية سياسية لحل الدولتين

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، حيث أشاد الرئيس بالروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وغينيا بيساو، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لبناء قدرات الكوادر فى غينيا بيساو فى القطاعات ذات الأولوية، كما تم التأكيد على أهمية نقل الخبرات المصرية بما يسهم فى دعم مسيرة التنمية فى غينيا بيساو ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.

وأضاف السفير محمد الشناوى أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع الإقليمية، بما فى ذلك الوضع فى قطاع غزة، حيث أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى القطاع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، مشددين على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار القطاع، وبدء عملية سياسية قائمة على حل الدولتين بهدف التوصل إلى السلام الدائم.

وبالنسبة للأزمة الليبية، أشار الرئيسان إلى ضرورة السعى للتوصل إلى تسوية سلمية، تؤدى إلى استعادة السلام والإستقرار فى هذا البلد الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين أكدا على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الصلة بالقارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي.