حصاد الوزارات.. السبت القادم بدء الفصل الدراسى الثانى بجامعة الأزهر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

السبت القادم بدء الفصل الدراسى الثانى بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية لتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل واللوجستيات

وظائف للمصريين بالخارج.. 2305 فرص عمل فى 23 تخصصا بشركة مقاولات

وزير الزراعة يبحث زيادة تصدير شتلات الفراولة بالتعاون مع جامعة فلوريدا

وزارة التعليم تنظم ورشة لتدريب معلمى الصف الأول الإعدادى على المناهج الجديدة

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس.. ترقبوا

وزير الصحة يشارك بورشة عمل لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفيرة البحرين بالقاهرة مجالات التعاون المشترك

البحوث الزراعية: دعم السيدات الريفيات فى مريوط لتعزيز تجربة خلط دقيق القمح والشعير

وزارة التموين تنجح فى نشر سوق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية

وزير الصحة: الحكومة استهدفت توطين صناعة الدواء من خلال تعزيز الاستثمار

وزارة التعليم تتيح تقييمات الترم الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية

وزير الصحة: مصر أولت اهتماما كبيرا بتوطين صناعة المستحضرات الطبية