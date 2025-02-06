جدول مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بقيادة مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية 2025، للفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ الإثنين المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، وتنتهي الثلاثاء 18 فبراير.

كما تم تحديد الأربعاء 19 فبراير لمن تخلف عن التقدم بالتظلمات لجميع الإدارات التعليمية، حيث يتم تقديم الطلبات بمقر الكنترول بمدرسة محمد متولي الشعراوي ببنها خلف مبنى ديوان عام المحافظة.

وجاء جدول مواعيد التظلمات للإدارة التعليمية، للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

- الإثنين 10 فبراير 2025 لإدارتي بنها وقها.

- الثلاثاء 11 فبراير 2025 لإدارتي طوخ وكفر شكر.

- الأربعاء 12 فبراير 2025 لإدارة شرق شبرا الخيمة.

- الخميس 13 فبراير 2025 لإدارة غرب شبرا الخيمة.

- الأحد 16 فبراير 2025 لإدارتي القناطر الخيرية وقليوب.

- الإثنين 17 فبراير 2025 لإدارتي الخانكة والعبور.

- الثلاثاء 18 فبراير 2025 لإدارتي شبين القناطر والخصوص.

- الأربعاء 19 فبراير 2025 تخلفات جميع الإدارات.

وكشفت تعليم القليوبية، أنه يتم حضور ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية يوم الإطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير للاطلاع على ورقة الإجابة مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، حيث يتم تقديم الطلبات بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بمدينة بنها خلف ديوان عام محافظة القليوبية.

وتابعت، أنه تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لاطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة، وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدل درجاتهم فقط.