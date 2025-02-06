جامعة القاهرة تنظم مسابقة "مايكل أنجلو" للفن التشكيلى والتصوير الفوتوغرافى

محمد صبحى

نظّمت كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، مسابقة "مايكل أنجلو" للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، والتي شهدت مشاركة متميزة من طلاب وخريجي الجامعات المصرية، في إطار دعم المواهب الشابة وتشجيع الابتكار الفني.

وصرّح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بأن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الإبداع الفني وتعزيز دور الفنون في المجتمع، إيمانًا منها بأهمية الفنون في تشكيل الوعي الثقافي والإبداعي لدى الشباب. وأضاف أن الفنون ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل هي أداة فعالة لنشر القيم الجمالية، وتعزيز الهوية الثقافية، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإبداعًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة القاهرة تعمل على توفير منصات ومسابقات فنية تتيح للطلاب والخريجين عرض مواهبهم وإبداعاتهم، مشيرة إلى أن دعم الفنون هو جزء أساسي من استراتيجية الجامعة لتنمية البيئة الثقافية والفكرية، وتشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم الفنية وتحويلها إلى أدوات مؤثرة في المجتمع.

وأضاف الدكتور طارق سمير، عميد كلية التربية النوعية، أن تنظيم مسابقة "مايكل أنجلو" للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي يأتي ضمن رؤية الجامعة لتعزيز الفنون كوسيلة للحوار المجتمعي والإبداع الحر، مشددًا على أن الكلية ستواصل دعم الطلاب والخريجين من خلال أنشطة وفعاليات تساهم في تطوير قدراتهم الفنية وإعدادهم للمنافسة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار الدكتور أحمد عويس عبد الهادي، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الفنون تمتلك قدرة فريدة على التأثير الإيجابي في المجتمع، حيث تلعب دورًا محوريًا في تنمية الوعي الجمالي وتعزيز الانتماء الثقافي، لافتًا إلى أن الجامعة ستستمر في تبني المبادرات التي تدعم المواهب الشابة وتسهم في إثراء المشهد الفني المصري.

وقد تم تشكيل لجنة تحكيم المسابقة من نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال الفني، وهم:

أ.د. وائل فاروق إبراهيم – أستاذ الخزف بكلية التربية النوعية، جامعة القاهرة

أ.د. هاني فيصل – أستاذ النحت بكلية التربية النوعية، جامعة القاهرة

أ.د. أحمد عويس عبد الهادي – وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جامعة القاهرة

د. بسمة فؤاد

وتم عرض أعمال المشاركين وإعلان الفائزين وسط أجواء فنية ملهمة، كما اختتمت الفعالية بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين، وسط إشادة من الحضور بالمستوى الفني الراقي للأعمال المشاركة.