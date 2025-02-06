تكثيف المرور على مستشفى سوهاج العام لمتابعة تجهيز وحدة الحروق تمهيدا لتشغيلها

سوهاج عمرو خلف

كلف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فريق من الإدارة العامة للطب العلاجى صباح اليوم الخميس بالمرور والمتابعة للخدمات الصحية بمستشفى سوهاج العام.

وكذلك متابعة تجهيز وحدة الحروق بالمستشفى،وتنفيذًا لتوجيهات "دويدار" قام فريق بالتوجه للمستشفى على رأسه الدكتور أحمد زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية يرافقه الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجى والدكتور عماد عدلى مساعد مدير الإدارة العامة للطب العلاجى والدكتورة أسماء جاد الكريم مفتش بالإدارة العامة للطب العلاجى والدكتور كيرلس سمير عضو المكتب الفنى للسيد وكيل الوزارة وعدد من أطباء الطب العلاجى، بحضور الدكتور ايهاب هيكل مدير المستشفى.

و تابع الفريق سير العمل بأقسام الإستقبال والطؤارى والكلى والسمعيات والمعامل وبنك الدم والحضانات والعمليات، وإطمئن الفريق لإنتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وانضباط الكوادر الطبية بالمستشفي.

وأوضح دويدار، أن مستشفى سوهاج العام من المستشفيات المتميزة داخل القطاع الصحى بالمحافظة وتقدم خدماتها إلى مئات المرضى يوميًا وتساعد بشكل كبير ورئيسى فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار.

و من جانبه أكد الدكتور أحمد زيد، أن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة يولى إهتمام بالغ بصحة المواطن السوهاجى ويشدد على جودة الخدمة الطبية المقدمة له.

وفى نفس السياق تابع الفريق التجهيزات النهائية لوحدة الحروق المقرر افتتاحها وتشغيلها خلال أيام كأول وحدة حروق متكاملة لمحافظات الصعيد وتضم قسم داخلى وعناية حروق متخصصة وعمليات تجميل حروق.

كما ثمن دويدار جهود الكوادر الطبية بالمستشفى وحرصها على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضي.