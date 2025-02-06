توقيع الكشف الطبى على 1172 مريضاً بقافلة مجانية بالروضة فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، عن تنظيم المديرية لقافلة طبية بقرية الروضة، التابعة لمركز بلقاس تضمنت 9 عيادات متنقلة في تخصصات: (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن، عظام).

وأضاف وكيل الوزارة بأنه قد تم الكشف على 1172 حالة، وصرف العلاج لهم بالمجان منها 69 حالة جراحة، 193حالة أطفال، 214226 باطنة، 95 نساء تنظيم الأسرة، علاوة على 89 أسنان، 106 رمد، 163 جلدية، 77 أنف وأذن و170 عظام.

فيما أشار الدكتور رامز شوقى منسق عام القوافل إلى إجراء 209 تحليلات متنوعة، واستقبال 103 حالات أشعة سينية، و230 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 7 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد 48 ندوة للتثقيف الصحي لعدد 640 متردداً لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.