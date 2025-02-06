توصيات عاجلة من البحوث الزراعية لمزارعى المانجو لمواجهة انخفاض الحرارة

كتبت أسماء نصار

حدد الدكتور محمد أبو الوفا، وكيل معهد البساتين للإرشاد والتدريب التابع لـ مركز البحوث الزراعية عدد من التوصيات الهامة لمزارعى فيما يخص توصيات محصول المانجو لمواجهة وتلافى أضرار الصقيع وانخفاض الحرارة من الناحية التطبيقيه.

وكانت التوصيات كالتالى:-

1- الاطلاع باستمرار على بيانات محطات الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات بالتغيرات المناخية على مدار العام وخاصة فى موسم الشتاء عند احتمالات الانخفاض فى درجات الحرارة والصقيع ومعرفة سرعة واتجاه الرياح ودرجة الرطوبة.

2- استخدام أجهزة إنذار توضع فى مكان منخفض وسط زراعات المانجو وتكون قريبة من سطح الأرض بقدر الإمكان لإتاحة الفرصة للإنذار المبكر بانخفاض درجات الحرارة.

3-يجب البدء وأخذ الحذر عند وصول الحرارة إلى 5 م فى بداية الليلة بإعطاء دفعات من المياة على الحامى وعند توقع حدوث الصقيع يتم تشغيل المست باستمرار دون توقف حتى تنتهى موجة الصقيع تماما وتذوب طبقة الثلج الشفاف فوق الأوراق لذلك يجب إجراء معاملة فطرية.

4- من أهم الإجراءات الهامة والفعالة اثناء حدوث الصقيع استخدام كل الوسائل المتاحة لتدفئة الأشجار بالمزرعة بشكل مباشر عن طريق استخدام أى مصادر تشع حرارة ودفئ مثل استخدام بعض الكشافات الحرارية أو السخانات الكهربائية ( ويفضل ان تكون امنة على البيئة وعلى المستخدمين ) وأيضا الضباب الصناعى والتدخين.

5- التغطية يفضل تغطية الاشجار الصغيرة بشكل كامل بالاكياب أو بجريد النخل فى أول سنتين من عمر الشجرة كذلك التغطية بالسيران الأبيض (النت) من العوامل التى تقلل من حدة الضرر ولكنها ليست الحل الأكيد للوقاية من أضرار الصقيع، يراعى أن يكون إرتفاع شبكة النت أكثر من 4 م .



6- عمل طبقات سميكة من نشارة الخشب والقش حول الشجرة ( Build up) او حتى كومات من التربة حول الشجرة لتدفئة الجذور ويراعى ازالتها فى نهاية موسم الشتاء.



7- استخدام التعفير بالكبريت الميكرونى حيث انه يعمل كطبقة حماية للأوراق وأيضا تستخدم سليكات البوتاسيوم أو سليكات الألومونيوم ( عالية النقاء) ولكنه أيضا إجراء مكمل وليس أساسى.

8- يفضل استخدام المياه فى حالة الرى بالرش او التنقيط من بئر جوفى اثناء موجة الصقيع لأن مياه البئر الجوفى تكون أكثر دفئا من المياه العادية ( الجارية ) لان المياه العادية اسرع فى التجمد من المياه الجوفية.

9- الامتناع عن إجراء أي تقليم أو إزالة للأفرع المتأثرة بالصقيع ويؤجل ذلك حتى بداية دخول الربيع.

10- ينصح بتاخير إجراء التسميد أيضا أثناء هذه الفترة حتى بداية ظهور النموات الجديدة فى الربيع.