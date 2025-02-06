تنفيذ المرحلة الأولى من طريق على ماهر بكفر الدوار بتكلفة 16 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن مشروعات تطوير الطرق تأتي ضمن أولويات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتنمية وتسهيل حركة المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير طريق على ماهر بكفر الدوار بطول 3 كيلو متر بتكلفة 16 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من رصف باقى الطريق بطول 8 كيلومتر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقدها لعدد من المشروعات الخدمية بمركز كفر الدوار

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ، وإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة لتحقيق أعلى استفادة للمواطنين.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع مؤسسة " حياه كريمة" والهيئة الهندسية لمتابعة تطهير المصرف المجاور للطريق ، وذلك استجابةً لمطالب الأهالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.