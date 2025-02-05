إزالة 638 حالة إشغال طريق وضبط 438 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورةجاكلين عازر محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه ، وذلك لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.



وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .



وأسفرت تلك الحملات، عن رفع638حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة.

في سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،عدة حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين عن ضبط 438 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ،كما تم تحرير 32محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.