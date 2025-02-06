"تموين الإسكندرية" تضبط 37 طن زيوت طبيعية وعطرية داخل ورشة للتصنيع بدون ترخيص

الإسكندرية جاكلين منير

تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية ، منضبط ورشة لتصنيع الزيوت الطبيعية و العطرية بدون ترخيص، وذلك خلال حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المنشأت الصناعية.

قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة و إشراف محمد الشافعى رئيس الرقابة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على المنشآت الصناعية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط ورشة لتصنيع الزيوت الطبيعية والعطرية وذلك لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع و خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 40 برميل مادة برافين زنة الواحد 200 كيلو وذلك بإجمالى 8 طن , 25برميل مادة برفين زنة البرميل 170 كيلو بإجمالى 4.250 طن ,25 برميل فزلين زنة الواحد 170 كيلو بإجمالى 4.250 طن ,6 برميل زيت خروع زنة البرميل 200 كيلو بإجمالى 1.200طن ، تانك بلاستيك مادة مونو زنة التانك 1 طن بإجمالى 6 طن ,45 برميل مادة زيت مستخدم فى تصنيع الأعلاف زنة البرميل 150 كيلو بإجمالى 6.750طن , 10برميل زيت سمسم زنة البرميل 200 كيلو باجمالى 2 طن ,200 جوال سرسة أرز شعير خشن زنة الواحد 15 كيلو بإجمالى 3 طن ,50 جوال سمسم زنة الواحد 40 كيلو باجمالى 2 طن , 30 جركن زيت لوز زنة الواحد 20 لتر بإجمالى 600 لتر، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات .