ضبط مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص وبه مواد غذائية مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات موسعة تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية ، بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و إشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على مخازن المواد الغذائية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط مخزن ملحق بة ثلاجة بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على 63 كجم مصنعات لحوم ودواجن بدون بيانات او تاريخ انتاج او صلاحية، 240 كجم خضروات مجمدة انواع مختلفة بدون بيانات وبها تغير فى خواصها، 15جوال دقيق فاخر وزن الجوال 50 كجم بدون فواتير، 30 جوال أرز وزن الجوال 10كجم بدون بيانات، 1500لتر زيت شورتينج داخل براميل مجهول المصدر.



كما تم تحرير محضر توقف بدون اذن مع إثبات مبيعات وهمية لمخبز بلدي، تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية لبدال تموينى ، تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر بأنواعها المختلفة ، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات .