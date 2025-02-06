اليوم السابع
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انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلى من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

الخميس، 06 فبراير 2025 02:39 م
انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلى من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وزير خارجية دولة الاحتلال
كتب سمير حسنى

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قال وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تل أبيب أخطرت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بانسحابها من المجلس.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يقضي بـ انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 

 







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الاحتلال الإسرائيلي

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انسحاب اسرائيل من مجلس الامم المتحدة

مجلس الامم المتحدة

مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان

انسحاب اسرائيل

جدعون ساعر






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