انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلى من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

كتب سمير حسنى

قال وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تل أبيب أخطرت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بانسحابها من المجلس.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يقضي بـ انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.