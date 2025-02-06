العثور على سلحفاة بحرية عمرها 104 أعوام على سواحل الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم العثور على سلحفاة بحرية كبيرة الحجم ( ترسه ) بشاطئ 6 أكتوبر دائرة قسم أول العامرية، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية تبين أن السلحفاة المشار إليها بطول 1 متر تقريبا بوزن حوالي 40 كجم، وقدميها الأماميتين لهما علامتين حديديتين مدون عليهما بيانات ( محمية أو كلون بدولة اليونان عمرها 104 عام - تمي سوليمون - تحمل كود 13159 ) .

وكلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتسليم السلحفاه إلى جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، لاتخاذ كافة الإجراءات المعنية وفق بنود الاتفاقيات الدولية .

وفى هذا الإطار قام جهاز شئون البيئة بالإسكندرية بإرسال السلحفاه إلي مركز حماية السلاحف التابع لوزارة البيئة بمدينة بورسعيد لعلاجها وإنقاذها قبل إطلاقها والبدء فى مخاطبة الدولة صاحبة الكود .

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة حماية الكائنات المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات البحرية وتسليمها للجهات المختصة قطاع المحميات التابع لوزارة البيئة في حال العثور عليها .

جدير بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة و فعالة مع المواطنين للإجابة عن أى إستفسار عن أهمية الحياة البرية او الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808