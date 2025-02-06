ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 47583 شهيدا و111633 مصابا

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 47,583، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,633 منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 31 شهيدا (منهم 28 شهيدا انتشلت جثامينهم، و1 متأثر بجروحه، وشهيدان جديدان)، و4 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.